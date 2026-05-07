Un consiglio comunale straordinario si è svolto per discutere dell’impianto di trattamento rifiuti alle Pianazze, situato vicino alle abitazioni. La riunione è stata convocata per valutare il futuro dell’impianto, considerando le difficoltà nell’operare in presenza di una popolazione vicina. Tra le proposte, si è parlato di richiedere una perizia giurata per verificare la situazione e la compatibilità dell’impianto con le norme vigenti.

Un consiglio comunale straordinario sull’impianto Specchia di trattamento rifiuti, alle Pianazze, per decidere quale sia il futuro della ormai impossibile convivenza con la popolazione, a poche centinaia di metri dalle case. Nella seduta, svoltasi lunedì sera, l’assessora all’Ambiente Camilla Monfroni ha spiegato si renderà necessaria una perizia giurata: "Una verifica tecnico legale, affidando un incarico a un team tecnico giuridico indipendente, per verificare tutte le situazioni e le modifiche attuate nel corso del tempo". La sindaca Monica Paganini ha aggiunto che il Comune non è stato con le mani in mano e che sta valutando tutte le opzioni possibili per migliorare la situazione: prima fra tutti quella della delocalizzazione, lo spostamento dell’impianto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consiglio sull’impianto rifiuti. L’idea della perizia giurata per verificare la situazione

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