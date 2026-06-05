Media Iran | L’Aiea non può verificare situazione scorte uranio arricchito Trump | Non ho bisogno di accordi

L'Aiea non ha potuto verificare le scorte di uranio arricchito in Iran da giugno 2025, dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro i siti nucleari. Il direttore dell'agenzia ha dichiarato che le ispezioni non sono state possibili. Nel frattempo, un rappresentante statunitense ha affermato di non aver bisogno di accordi con l'Iran.

(Adnkronos) – L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) non è stata in grado di ispezionare gli impianti nucleari iraniani da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro i siti nel giugno 2025. Lo scrive al Jazeera, citando un rapporto riservato diffuso tra gli Stati membri delle Nazioni Unite e visionato dall'Associated Press. L'Aiea. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Uranium Enrichment Process | Iran's Nuclear Program

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