Se Report è la notizia allora evviva la censura

Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola si sentivano ogni giorno, ma questo stupisce solo gli sprovveduti che non sono avvezzi alle cose di mondo, perché, come ha spiegato lo stesso conduttore di Report, lui il pregiudicato trasformatosi in locandiere lo chiamava spesso perché era una sua fonte. Che poi queste telefonate fossero diventate una specie di telefono azzurro, anzi rosso, con dentro confidenze e dritte, sondaggi in vista di una discesa in campo e consigli per far fruttare gli investimenti in Africa, è un dettaglio.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Report frigna contro la censura ma spariscono le inchieste dal sitoReport ha criticato la censura, ma le sue inchieste sono scomparse dal sito ufficiale.

Report, sospese le repliche: “Chiarezza sul caso Ranucci”. La redazione: censura RaiLa Rai ha sospeso le repliche di un report, chiedendo chiarezza sul caso Ranucci.

Temi più discussi: Il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci smentisce la illazioni su una presunta divisione all'interno della redazione di Report. Contrariamente a quanto è stato scritto sui giornali, la redazione è sì stordita ma unitissima e coesa, come sempre è stat; La privacy a corrente alternata; Fdi attacca Ranucci, la redazione di Report fa quadrato; Il consulente Bellavia: Allibito da quell'amicizia.

Ranucci denuncia la violazione del segreto investigativo: ciò su cui Report campa da sempreIl conduttore di Report, cioè una trasmissione televisiva che da anni produce inchieste basate su fughe di notizie dalle procure e sulla gogna, ha denunciato la rivelazione di atti coperti da segreto ... ilfoglio.it

Ranucci e Report sotto i colpi della strategia della confusioneUna macchinazione ben orchestrata. Non è credibile chi ha dato per certa la notizia che Ruby fosse la nipote di Mubarak ... basilicata24.it