Report sospese le repliche | Chiarezza sul caso Ranucci La redazione | censura Rai

Notizia in breve

La Rai ha sospeso le repliche di un report, chiedendo chiarezza sul caso Ranucci. La redazione ha accusato la decisione di censura, mentre il direttore degli approfondimenti ha spiegato che si tratta di una scelta per tutelare il patrimonio editoriale. Il giornalista coinvolto ha denunciato una delegittimazione del suo lavoro. Organizzazioni di categoria hanno definito la sospensione una decisione molto grave.