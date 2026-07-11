Report sospese le repliche | Chiarezza sul caso Ranucci La redazione | censura Rai
La Rai ha sospeso le repliche di un report, chiedendo chiarezza sul caso Ranucci. La redazione ha accusato la decisione di censura, mentre il direttore degli approfondimenti ha spiegato che si tratta di una scelta per tutelare il patrimonio editoriale. Il giornalista coinvolto ha denunciato una delegittimazione del suo lavoro. Organizzazioni di categoria hanno definito la sospensione una decisione molto grave.
Il direttore degli approfondimenti Corsini: “Scelta a tutela del patrimonio editoriale”. Il giornalista: delegittimano il nostro lavoro. Protestano Odg e Fnsi: decisione molto grave. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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La decisione della Rai: sospese le repliche di Report x.com
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