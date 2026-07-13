Report frigna contro la censura ma spariscono le inchieste dal sito
Report ha criticato la censura, ma le sue inchieste sono scomparse dal sito ufficiale. La trasmissione ha accusato restrizioni e limitazioni nella pubblicazione delle proprie inchieste, che ora risultano invisibili online. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi della rimozione. La decisione di eliminare i contenuti è stata confermata da fonti interne, senza indicare date o dettagli specifici. L’episodio ha suscitato polemiche tra gli addetti ai lavori e gli spettatori.
La vulgata sinistra vuole che la Rai meloniana non aspettasse che di liberarsi del Sigfrido senza macchia e senza paura. Ma pare che quelli di Report non aspettassero altro che l’occasione del martirio. A sinistra hanno l’invidia dell’Anpi. Così la redazione di Report ha organizzato la resistenza in occasione della mancata messa in onda ieri sera di una replica di un’inchiesta (si fa molto per dire) sul ponte Morandi. Faccenda dolorosissima e, va detto, di straordinaria attualità. Come quanto sta succedendo in Commissione Covid.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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