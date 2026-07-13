report frigna contro la censura ma spariscono le inchieste dal sito

Notizia in breve

Report ha criticato la censura, ma le sue inchieste sono scomparse dal sito ufficiale. La trasmissione ha accusato restrizioni e limitazioni nella pubblicazione delle proprie inchieste, che ora risultano invisibili online. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi della rimozione. La decisione di eliminare i contenuti è stata confermata da fonti interne, senza indicare date o dettagli specifici. L’episodio ha suscitato polemiche tra gli addetti ai lavori e gli spettatori.