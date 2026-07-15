In prossimità di elezioni e con la nascita di nuovi partiti, si verifica spesso un aumento di candidati con precedenti controversi o con carriere politiche dubbie. Questa tendenza si manifesta anche quando gli spazi per l’ingresso in Parlamento si ampliano, portando alla luce figure che in passato sono state coinvolte in situazioni problematiche. Recentemente, anche una figura nota per le sue dichiarazioni ha preso le distanze da questa linea, evidenziando una frattura interna nel panorama politico.

Quando nascono nuovi partiti politici, quando ci sono le elezioni in avvicinamento, quando gli spazi per lo sbarco parlamentare si fanno consistenti, abbondano sempre gli impresentabili. Aspiranti candidati più realisti del re, più estremi dell’estremismo, oppure riciclati senza talento se non quello di trovarsi un’altra collocazione, gente che ha cambiato e cambia partiti come camicie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Se persino Vannacci prende le distanze

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MODENA. MELONI PRENDE LE DISTANZE DALLE DICHIARAZIONI DI SALVINI E VANNACCI

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