I cubani sono letteralmente al buio. Con la stretta del blocco da parte degli Stati Uniti, e lo stop dell’invio del petrolio venezuelano, Cuba fatica a soddisfare i bisogni energetici della popolazione. Questa situazione ha aumentato la già drammatica crisi economica e umanitaria dell’isola ( qui l’articolo di Formiche.net ). Nonostante in questi decenni molti alleati ideologici e politici del regime cubano, come la Russia e la Cina, si siano manifestati in un sostegno pratico finanziario, nella congiuntura attuale non si sono fatti sentire. La Cina è stata per anni un socio commerciale fondamentale per Cuba. Ha permesso, in più di un’occasione, di ristrutturare i debiti di fronte alle difficoltà economiche del governo cubano, come ricorda l’emittente inglese Bbc. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Xi prende le distanze da Cuba. Ecco perché

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Trump se deslinda de la crisis energética en Cuba, Marco Rubio culpa al régimen cubano

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