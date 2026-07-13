Bologna uccide l' anziana moglie malata a colpi di pistola e poi si suicida

Un omicidio-suicidio si è consumato l'11 luglio scorso in un appartamento di Bologna. Un uomo di 82 anni, Roberto R., avrebbe esploso due colpi di pistola contro sua moglie Gianna, di 86 anni, uccidendola. L'arma, regolarmente detenuta, è stata poi utilizzata dall'82enne che l'ha rivolta contro sé stesso, uccidendosi. Secondo i primi accertamenti degli investigatori l'uomo potrebbe essere stato spinto all'estremo gesto dalla grave malattia di cui la donna era affetta. Chi conosceva i due pensa a una scelta condivisa di andarsene insieme dopo aver passato gran parte della vita fianco a fianco. La notizia è stata resa nota da Il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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