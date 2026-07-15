Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie di 86 anni e poi si è suicidato all’alba di sabato. Prima dell’episodio, aveva scritto che se le cose andavano male c’era sempre la pistola. La coppia attraversava difficoltà dopo un infortunio della moglie. L’uomo ha sparato alla moglie e si è tolto la vita con un’arma da fuoco. Non ci sono altri dettagli su eventuali motivazioni o precedenti.

«Se le cose vanno male, c’è sempre il fucile»: parole che facevano presagire l’intento omicida-suicida che evidentemente da un po’ di tempo si era affacciato nella mente di Roberto Rizzioli, l’81enne che all’alba di sabato ha ammazzato prima la moglie Gianna Galletti, 86 anni, per poi puntare la pistola contro se stesso. La confidenza è stata riferita agli inquirenti in questi giorni da una parente dell’uomo, alla quale aveva parlato, evidentemente, del momento di solitudine e sofferenza che la coppia stava attraversando dopo l’infortunio della donna, che l’aveva costretta a letto. Non ci sono dubbi sulla dinamica dei fatti ma la Procura ha comunque disposto l’autopsia sulle salme dei due coniugi, affidata ed eseguita dal medico legale Paolo Fais. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - «Se le cose vanno male c’è sempre la pistola» l'intento dell'omicida-suicida di Bologna: «Dopo l'infortunio della moglie erano in difficoltà»

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