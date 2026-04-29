Cosa succede se sia Stasi che Sempio vengono giudicati non colpevoli | Il caso Garlasco può restare irrisolto

Se le due persone coinvolte nel caso di Chiara Poggi vengono dichiarate non colpevoli, il crimine commesso 19 anni fa potrebbe rimanere senza risposta. La possibilità di una nuova indagine non è stata ancora ufficialmente annunciata, ma la decisione dei giudici potrebbe influenzare l’apertura di eventuali approfondimenti futuri. La vicenda resta al centro di discussioni e attende ancora una risoluzione definitiva.

Se sia Alberto Stasi che Andrea Sempio venissero giudicati non colpevoli, dopo 19 anni il delitto di Chiara Poggi resterà irrisolto? Verrà aperta una nuova indagine? A Fanpage.it lo hanno spiegato gli avvocati Paolo Di Fresco e Ylenia Minella.🔗 Leggi su Fanpage.it

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