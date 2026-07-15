Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato una nota alla Regione dopo che il Tar ha annullato il piano di dimensionamento scolastico. La nota indica che ora spetta alla Regione adottare nuovi provvedimenti in merito. La decisione segue la sentenza del tribunale amministrativo che aveva bocciato le misure precedenti. La questione riguarda la gestione e l’organizzazione delle scuole nella zona.

CITTÀ DI CASTELLO - "Abbiamo ricevuto la nota con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dopo la sentenza del Tar che ha annullato il dimensionamento, rimette alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti sul dimensionamento scolastico. Una lettura che non condividiamo poiché la sentenza non impone l’avvio di un nuovo procedimento, ma conferma gli errori fatti nel percorso scelto dal Ministero con il commissariamento". Così l’assessore regionale Fabio Barcaioli interviene sulla comunicazione trasmessa dal Ministero alla Regione dopo la sentenza del Tar. Il rischio è che questo rimpallo di responsabilità faccia perdere tempo prezioso: "Di fronte all’avvio ormai prossimo dell’anno scolastico 20262027 serve una soluzione responsabile, capace di garantire stabilità alle scuole umbre", aggiunge l’assessore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Scuole, il Ministero corregga i suoi errori"

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Dopo la sentenza del Tar sul dimensionamento scolastico, l'assessore Fabio Barcaioli chiede al Ministero di correggere gli errori e garantire stabilità alle scuole umbre. x.com

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