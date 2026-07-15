Scuola Roma e Lazio quando si torna sui banchi a settembre 2026 | la data ufficiale e il calendario delle lezioni

La Regione Lazio ha annunciato che l’anno scolastico 2026-2027 inizierà a settembre 2026. La data ufficiale di riapertura delle scuole a Roma e nelle altre province della regione è stata comunicata nel calendario delle lezioni. Le vacanze estive sono ancora in corso, ma le famiglie possono già conoscere quando si tornerà sui banchi.

Le v acanze estive sono ancora lunghe per studenti e famiglie, ma il conto alla rovescia verso il nuovo anno scolastico è già iniziato: la Regione Lazio ha ufficializzato il calendario delle lezioni 20262027, stabilendo quando riaprirà la scuola a Roma e n elle altre province. Scopriamo dunque qual è la data fissata per il ritorno sui banchi a settembre e le principali scadenze da segnare. Inizio scuola Roma e Lazio anno 2026-27: quando si comincia. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La prima campanella dell’anno scolastico 20262027 suonerà martedì 15 settembre 2026 in tutte le scuole del Lazio. La data riguarda quindi anche gli istituti di Roma e della sua provincia. 🔗 Leggi su Funweek.it

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