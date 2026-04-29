Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date delle delibere regionali AGGIORNATO

Mentre l’anno scolastico in corso si avvia alla conclusione, le Regioni italiane hanno pubblicato le delibere che definiscono il calendario scolastico per l’anno successivo, il 20262027. Queste delibere stabiliscono le date di inizio e fine delle lezioni, oltre ai giorni di vacanza e festività. Le date variano da regione a regione e sono state rese pubbliche attraverso i rispettivi atti ufficiali.

Mentre l’anno scolastico in corso volge quasi al termine, le Regioni pubblicano le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]; Calendario scolastico 2026/2027; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre, i ponti e le festività. Calendario scolastico 2026-2027 in Lombardia: sono uscite le date ufficiali. Il dettaglio da non perdereIl calendario scolastico della Lombardia 2026/27. In breve: materne dal 7 set, scuole dal 14 set; fine 8/6 (30/6 infanzia). nostrofiglio.it Calendario scolastico 2026-27, quando capitano i festivi e la novità della festa di San FrancescoL’anno scolastico non è ancora terminato, ma le Regioni hanno già iniziato a programmare il nuovo calendario 2026/2027. Ogni amministrazione territoriale stabilisce autonomamente la data di inizio del ... blitzquotidiano.it La Regione Calabria ha definito il calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Il decreto firmato dal presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto stabilisce l’inizio delle lezioni per martedì 15 settembre 2026 e la conclusione per martedì 8 giugno… x.com LE DATE | Lo prevede il calendario scolastico 2026-2027 adottato con decreto dal presidente della Regione Occhiuto - facebook.com facebook