Il calendario scolastico 2026-2027 della Regione Marche è stato pubblicato, indicando le date di inizio delle lezioni, le festività e i ponti previsti per il prossimo anno scolastico. La pubblicazione permette a studenti, genitori e insegnanti di pianificare le attività e le vacanze in anticipo. Le date ufficiali sono state rese note dall’ente regionale, segnando così un punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nel sistema scolastico. Manca meno di un mese alla conclusione dell’anno in corso, e già si pensa alle prossime settimane di vacanza.

Ancona, 14 maggio 2026 – Quando inizierà la scuola, e quali saranno i ponti e le festività del prossimo anno? Manca meno di un mese per andare in vacanza e già è uscito il calendario scolastico 2026-2027 della Regione Marche. I giorni di attività scolastica. Lunedì la giunta Acquaroli ha approvato la delibera, che prevede 207 giorni complessivi di attività didattica nella primaria e secondaria di primo e secondo grado, che si riducono a 206 con la festività del santo patrono quando ricorre in un giorno feriale. Mentre nelle scuole d ’infanzia i giorni complessivi saranno 228 (227 con la festa del patrono se ricade in una giornata feriale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calendario scolastico Marche 2026/2027: quando iniziano le lezioni a settembre, ponti e festività

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Calendario scolastico Veneto: quando si torna in classe a settembre 2026, festività e pontiL'anno scolastico 202627 inizierà giovedì 10 settembre, mentre l'ultima campanella suonerà il 12 giugno per scuole primarie, medie e superiori e il...

Leggi anche: Calendario scolastico 2026/2027, quando inizia la scuola a settembre: le date regione per regione e i ponti

Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione [AGGIORNATO]; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure; Ponti scuola 2026/2027, pochi giorni festivi a ridosso dei weekend: ecco le date; Ecco il calendario scolastico: in classe 4 giorni in più. Sui banchi dal 14 settembre: 12 festività obbligatorie, 3 cadono di domenica.

Calendario scolastico Marche 2026/2027: quando iniziano le lezioni a settembre, ponti e festivitàScuola, approvato il piano per il prossimo anno: ecco quando si torna sui banchi e quando si va in vacanza. Molti giorni festivi ricorrono di domenica ... ilrestodelcarlino.it

Ecco il calendario scolastico: in classe 4 giorni in più. Sui banchi dal 14 settembre: 12 festività obbligatorie, 3 cadono di domenicaANCONA Deciso il calendario scolastico regionale delle Marche per l’anno accademico 2026-2027. Saranno complessivamente 207 i giorni di lezione per le scuole secondarie di primo e ... corriereadriatico.it