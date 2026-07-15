Scudo antimissile europeo gli analisti | Scelta strategica più che soluzione immediata alla guerra in Ucraina

Il progetto dello scudo antimissile fa perno sul know-how di Kiev e punta a ricostruire la base industriale della difesa aerea europea, in alternativa ai Patriot USA. Ma su opportunità, tempi e finanziamenti ci sono dubbi. Mentre l’escalation missilistica russa uccide sempre più civili, in Ucraina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ucraina: nasce a Parigi scudo antimissile europeo. C’è anche l’Italia. Nuove sanzioni a Mosca per cyberattacchi. Cremlino furiosoA Parigi è stato presentato il nuovo scudo antimissile europeo, con la partecipazione di rappresentanti italiani.

L’Ucraina aiuterà nove Paesi europei a costruire uno scudo antimissileL’Ucraina collaborerà con nove paesi europei, tra cui l’Italia, per creare uno scudo antimissile comune.

Temi più discussi: Scudo anti missili, nasce la coalizione europea. Da Michelangelo Dome ai Samp/T, i progetti targati Italia; L'Italia tra i volenterosi con l'Ucraina per lo scudo anti missili. L'ira di Mosca: Guerrafondai; A Parigi nasce lo scudo antimissile europeo; Coalizione dei volenterosi L’Ucraina aiuterà nove Paesi europei a costruire uno scudo antimissile.

Giuseppe Conte ci avverte: lo scudo antimissile non sia un pretesto per l'Ucraina nella Nato. Giusto! Sia mai che uno scudo difensivo disturbi i missili russi che cadono sui tetti di Kiev. La pace prima di tutto, specie se piace a Mosca. x.com

Guerra Russia-Ucraina: qual è il nuovo piano di scudo antimissile balistico dell’Europa?Lunedì i leader di nove paesi europei e dell’Ucraina si sono riuniti a Parigi e hanno annunciato un programma congiunto per sviluppare una coalizione europea integrata di missili antibalistici. In una ... oltrelalinea.news

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