Scudo antimissile europeo gli analisti | Scelta strategica più che soluzione immediata alla guerra in Ucraina
Il progetto dello scudo antimissile europeo si basa sul know-how di Kiev e mira a ricostruire la base industriale della difesa aerea in Europa. Gli analisti sottolineano che si tratta di una scelta strategica più che di una soluzione immediata alla guerra in Ucraina. Il sistema punta a sostituire i Patriot statunitensi, rafforzando l’indipendenza europea nel settore della difesa. La proposta prevede lo sviluppo di tecnologie locali, senza indicare tempi o costi specifici.
Il progetto dello scudo antimissile fa perno sul know-how di Kiev e punta a ricostruire la base industriale della difesa aerea europea, in alternativa ai Patriot USA. Ma su opportunità, tempi e finanziamenti ci sono dubbi. Mentre l’escalation missilistica russa uccide sempre più civili, in Ucraina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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