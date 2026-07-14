L’Ucraina aiuterà nove Paesi europei a costruire uno scudo antimissile

L’Ucraina collaborerà con nove paesi europei, tra cui l’Italia, per creare uno scudo antimissile comune. Il progetto mira a proteggere il continente dai missili balistici e si basa sull’esperienza maturata da Kiev durante più di quattro anni di conflitto con la Russia. La cooperazione coinvolge lo sviluppo di sistemi di difesa e la condivisione di tecnologie militari. I dettagli finanziari e i tempi di realizzazione non sono stati ancora comunicati.

L’Ucraina e nove paesi europei, tra cui l’Italia, hanno deciso di sviluppare un programma comune per proteggere il continente dai missili balistici, utilizzando anche l’esperienza accumulata da Kyjiv durante oltre quattro anni di guerra contro la Russia. L’accordo è stato annunciato ieri a Parigi, durante il vertice della Coalizione dei volenterosi. Poche ore prima il presidente francese Emmanuel Macron aveva detto che l’Europa è pronta a combattere per difendere la libertà e lo stato di diritto, «sempre, e al costo del sangue, se necessario». Alla nuova iniziativa partecipano Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito, insieme all’Ucraina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Ucraina, nuove prospettive dopo concessione uso missili Patriot

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