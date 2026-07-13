Ucraina | nasce a Parigi scudo antimissile europeo C’è anche l’Italia Nuove sanzioni a Mosca per cyberattacchi Cremlino furioso
A Parigi è stato presentato il nuovo scudo antimissile europeo, con la partecipazione di rappresentanti italiani. Contestualmente, sono state adottate nuove sanzioni contro Mosca per cyberattacchi attribuiti alla Russia. Il Cremlino ha reagito con rabbia. Nel frattempo, il presidente francese ha annunciato esercitazioni militari internazionali per dimostrare la determinazione dell’Europa nel supporto all’Ucraina e a sé stessa.
Macron corre: annuncia esercitazioni internazionali per far vedere che l'Europa "volenterosa" non scherza nell'aiuto all'Ucraina. Ma anche a sé stessa. Ecco la notizia: dieci Paesi rafforzano il sostegno all'Ucraina su più fronti, da quello militare a quello diplomatico. A Parigi nasce una coalizione per sviluppare uno scudo antibalistico comune, mentre a Bruxelles l'Unione europea vara nuove sanzioni contro esponenti e strutture legate ai servizi russi accusati di cyberattacchi e attività di destabilizzazione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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