Ucraina | nasce a Parigi scudo antimissile europeo C’è anche l’Italia Nuove sanzioni a Mosca per cyberattacchi Cremlino furioso

Notizia in breve

A Parigi è stato presentato il nuovo scudo antimissile europeo, con la partecipazione di rappresentanti italiani. Contestualmente, sono state adottate nuove sanzioni contro Mosca per cyberattacchi attribuiti alla Russia. Il Cremlino ha reagito con rabbia. Nel frattempo, il presidente francese ha annunciato esercitazioni militari internazionali per dimostrare la determinazione dell’Europa nel supporto all’Ucraina e a sé stessa.