Scrive Mi annoio nel cielo con l'aereo | la rotta del pilota inglese immortalata da FlightRadar24

Durante un volo di prova per testare un nuovo componente, un pilota ha guidato l'aereo nei cieli del regno Unito per formare la scritta "I'm bored", "sono annoiato. La traiettoria, ripresa da Flightradar24, è diventata virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: TASS (TELEGRAM) * PILOTA BRITANNICO SCRIVE MI ANNOIO NEL CIELO CON LA TRAIETTORIA DEL SUO AEREO.

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