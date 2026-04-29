Cobolli batte Medvedev e poi dà spettacolo nell'intervista | Allora? Bene l'inglese no?

Nel torneo Masters 1000 di Madrid, l'italiano Flavio Cobolli ha vinto contro il russo Medvedev e si è qualificato per i quarti di finale. Dopo la partita, Cobolli ha festeggiato la vittoria e ha scherzato sul suo livello di inglese, chiedendo se fosse abbastanza bene. La partita si è conclusa con l'azzurro che ha dimostrato la sua abilità sul campo e ha reso noto il suo atteggiamento scherzoso durante l'intervista post-match.

Flavio Cobolli batte Medvedev e vola ai quarti del Masters 1000 di Madrid. A fine match l'azzurro esulta e scherza sul suo perfetto inglese.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cobolli batte Zverev e vola in finale a Monaco, poi le lacrime per il piccolo Mattia: “E’ per lui”Flavio Cobolli ha vinto contro Alexander Zverev in 2 set (6-3, 6-3) conquistando la finale dell'ATP 500 di Monaco in programma domenica 19 aprile. Sinner batte Moller a Madrid, poi l’equivoco durante l’intervista: “Non mi servono app di dating”Sinner supera in poco più di un'ora il danese, passa agli ottavi del Masters 1000 di Madrid. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Madrid: Super Cobolli batte Medvedev e vola ai quarti; Cobolli batte Medvedev in tre set e va ai quarti del Masters 1000 di Madrid; Cobolli batte Vallejo in due set: agli ottavi c'è Medvedev; Cobolli on fire: batte anche Medvedev e raggiunge i quarti a Madrid. Cobolli batte Medvedev e poi dà spettacolo nell’intervista: Allora? Bene l’inglese no?Umore alle stelle per Flavio Cobolli a Madrid e non potrebbe essere altrimenti. Dopo poco meno di due ore di battaglia il tennista italiano ha superato Daniil Medvedev in tre set, qualificandosi per l ... fanpage.it Cobolli batte Medvedev in tre set e vola ai quarti a MadridFlavio Cobolli ha conquistato una vittoria di grande prestigio e dal sapore epico agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, superando il quotato Daniil Medvedev al termine di una partita ... it.blastingnews.com Super Flavio: Cobolli batte Medvedev in tre set e vola ai quarti di finale dell’Atp 1000 di Madrid #Corrieredellosport #Cobolli - facebook.com facebook Super impresa di #Cobolli che batte in 3 set #Medvedev a Madrid.Grande Flavio che dopo aver vinto il 1° set vede sfuggirsi 7-5 il 2° a lungo dominato. Ma nel 3°trova energie e gioco per conquistare i quarti.Meno male che c'è il tennis a consolarci dalle miseri x.com