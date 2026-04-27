Marissa Bode star di Wicked | Mi hanno negato l'imbarco sull'aereo perché sono in sedia a rotelle

Una cantante nota per il suo ruolo in uno spettacolo di Broadway ha condiviso su TikTok un episodio in cui è stata negata l’accesso all’aereo perché utilizza una sedia a rotelle. Nel video, ha spiegato di aver subito un rifiuto da parte del personale di bordo senza essere stata fatta salire a bordo. L’episodio ha attirato l’attenzione sui problemi che le persone con disabilità affrontano durante i viaggi aerei.

In un video pubblicato su TikTok, Marissa Bode ha raccontato di essere stata vittima di discriminazione. In viaggio verso la Pennsylvania, le è stato negato l'imbarco sull'aereo perché in sedia a rotelle: "Mi hanno chiesto di alzarmi in piedi, ma quando ho risposto no mi hanno detto che non potevo salire".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Denuncia shock di Marissa Bode, star di Wicked: Mi è stato negato l’imbarco perché sono disabile; Non mi hanno fatta salire sull'aereo perché sono in sedia a rotelle; ?Marissa Bode, la denuncia dell'attrice di Wicked: Non mi hanno fatta salire sull'aereo perché sono in sedia a rotelle. Vergogna; Non mi hanno fatta salire sull’aereo perché sono in sedia a rotelle Mi hanno chiesto di alzarmi in piedi e quando ho detto che non potevo mi hanno negato l’imbarco | la denuncia di Marissa Bode.

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#MarissaBode denuncia: “Mi hanno negato l’imbarco perché sono disabile”. L’attrice di Wicked ha raccontato su TikTok un episodio che sta facendo discutere: fermata al gate, non è potuta salire su un volo Southern Airways a causa della sua sedia a rotelle. - facebook.com facebook

Marissa Bode, star di Wicked: "Niente volo perché sono disabile" #disabilità tgcom24.mediaset.it/spettacolo/mar… x.com