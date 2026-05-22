Coop Alleanza 3.0 si conferma tra le realtà leader della sostenibilità

Da modenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Coop Alleanza 3.0 si colloca per il sesto anno consecutivo tra le 240 aziende italiane riconosciute come Leader della Sostenibilità. La Cooperativa è stata selezionata sulla base di indicatori relativi alle pratiche ambientali, sociali e di governance, evidenziando la costanza del suo impegno in questi settori. Questa certificazione si basa su un processo di valutazione che analizza le attività e le politiche messe in atto dall'azienda in ambito sostenibile.

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Coop Alleanza 3.0 è stata riconosciuta per il 6° anno consecutivo tra le 240 aziende italiane Leader della Sostenibilità, un risultato che testimonia la continuità nell’impegno che la Cooperativa profonde in tutte le dimensioni ESG: ambientale, sociale e di governance.Un risultato ancora più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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