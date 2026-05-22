Coop Alleanza 3.0 si conferma tra le realtà leader della sostenibilità

Coop Alleanza 3.0 si colloca per il sesto anno consecutivo tra le 240 aziende italiane riconosciute come Leader della Sostenibilità. La Cooperativa è stata selezionata sulla base di indicatori relativi alle pratiche ambientali, sociali e di governance, evidenziando la costanza del suo impegno in questi settori. Questa certificazione si basa su un processo di valutazione che analizza le attività e le politiche messe in atto dall'azienda in ambito sostenibile.

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