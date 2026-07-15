Scivola nel Vallio Ivano Mirtillo annega | aveva 73 anni La scoperta fatta dalla figlia allertata dalla madre

Notizia in breve

Alle 7 di questa mattina, la figlia ha trovato il corpo del padre nel Vallio. La donna aveva chiamato la madre, che aveva dato l’allarme. L’uomo di 73 anni era caduto nel fiume e non è riuscito a risalire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.