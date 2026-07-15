Scivola nel Vallio 73enne annega | la scoperta fatta dalla figlia allertata dalla madre

Notizia in breve

Alle 7 di questa mattina, la figlia ha trovato il corpo del padre nel Vallio, a seguito di una chiamata della madre. Il 73enne era caduto nel corso d’acqua e non si è più ripreso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La vittima è stata estratta dalle acque senza vita.