Scivola nel Vallio 73enne annega | la scoperta fatta dalla figlia allertata dalla madre
Alle 7 di questa mattina, la figlia ha trovato il corpo del padre nel Vallio, a seguito di una chiamata della madre. Il 73enne era caduto nel corso d’acqua e non si è più ripreso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La vittima è stata estratta dalle acque senza vita.
RONCADE (TREVISO) - Un 73enne è annegato nel Vallio, a scoprire il corpo è stata la figlia. L'allarme è scattato questa mattina, 15 luglio, alle 7.30. Annegato Questa mattina il 118 ha chiesto l'intervento dei carabinieri in via Cà Pesaro a Roncade per un 73enne scivolato nel fiume e annegato. La scoperta è stata fatta dalla figlia, avvertita dalla madre. L'anziano abitava poco distante. Sono in corso accertamenti ma si propende per una caduta accidentale. Sul posto anche i vigili del fuoco per il recupero del corpo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Notizie e thread social correlati
Turista polacco annega nella piscina di un hotel a San Giovanni Rotondo, la tragedia scoperta dalla madre. Scattano le indagini dei carabinieriUn turista polacco di 26 anni è stato trovato morto nella piscina di un hotel a San Giovanni Rotondo.
Carentino, madre aggredita dalla figlia: si lancia dalla finestraUna donna è stata trovata con ferite da taglio e contusioni in casa, dopo essere stata aggredita dalla propria figlia.