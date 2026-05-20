Una donna è stata trovata con ferite da taglio e contusioni in casa, dopo essere stata aggredita dalla propria figlia. La madre si è lanciata dalla finestra per scappare dall’aggressione. La polizia, intervenuta sul posto, ha rintracciato le ferite attraverso i segni visibili e le tracce lasciate sul suo corpo. Nella stanza della ragazza sono state trovate evidenze di un possibile scontro, tra cui oggetti rotti e tracce di sangue. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

?? Punti chiave Come sono state rintracciate le ferite riportate dalla donna? Cosa ha scoperto la polizia nella camera della figlia? Perché il tribunale ha scelto l'ospedale psichiatrico per l'arresto? Quali segnali premonitori hanno ignorato i carabinieri prima dell'aggressione??? In Breve Vittima in codice rosso ad Alessandria con ferite alla gola e alla testa. Figlia trentenne arrestata in flagranza dopo perquisizione nella camera da letto. Tribunale di Alessandria dispone arres . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carentino, madre aggredita dalla figlia: si lancia dalla finestra

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