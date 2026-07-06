Durante una seduta del Consiglio comunale, il consigliere del Pd ha rivolto insulti alle forze di destra, citando Piazzale Loreto. La dichiarazione ha provocato una reazione immediata da parte di rappresentanti della Lega e di Fratelli d’Italia, che hanno contestato le parole e richiesto interventi. Il dibattito si è acceso, con tensioni che hanno coinvolto i presenti in aula.

Caos in Consiglio comunale. Simohamed Kaabour, consigliere del Partito democratico, ha attaccato le destre citando Piazzale Loreto e scatenando la dura reazione di Lega e Fratelli d'Italia. Succede a Genova dove Kaabour ha affermato: "Dobbiamo respingere con fermezza gli attacchi razzisti e islamofobi della destra estrema in Consiglio Comunale. Gli esponenti della Lega hanno cercato di stravolgere la mozione sul crescente clima di xenofobia e razzismo presentata dalla collega Laura Sicignano, che ringrazio, sostenendo l’esatto contrario del suo contenuto". ge:kolumbus:liberoquotidiano:48440245 Secondo Kaabour, "di fronte a un razzismo così spregiudicato bisogna reagire, rimettendo al centro i valori della nostra democrazia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Genova, il consigliere Kaabour del Pd insulta Lega e FdI durante il Consiglio comunale

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