Un uomo ha aggredito i sanitari nel pronto soccorso, urlando insulti e minacciando di morte. L’episodio si è verificato ieri e si aggiunge a una serie di incidenti simili che coinvolgono personale medico e pazienti. La situazione evidenzia un aumento delle aggressioni nei reparti di emergenza, con conseguenze sulla sicurezza e sul lavoro degli operatori sanitari. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e procedere con le verifiche.

Empoli, 24 maggio 2026 – Offese e minacce di morte. Un’altra aggressione in pronto soccorso. Un altro episodio che conferma la preoccupante escalation di gravissimi fatti ai danni del personale sanitario in servizio e degli altri pazienti. A mettere a soqquadro il reparto dell’emergenza urgenza del San Giuseppe di Empoli stavolta è stato un giovane coinvolto, a quanto appreso, in un incidente stradale poco prima dell’alba di ieri lungo la sp65 nel comune di Montopoli Val d’Arno. Ad avere la peggio nel sinistro era stato l’amico ventenne al volante, che per le gravi lesioni riportate è stato portato al pronto soccorso di viale Boccaccio in codice rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Offese e minacce di morte: dà in escandescenze e aggredisce i sanitari

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