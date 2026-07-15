Scienze della Formazione Primaria Link | iscrizioni alla prova entro il 16 luglio 2026

Il termine per iscriversi alla prova di ammissione a Scienze della Formazione Primaria è fissato al 16 luglio 2026. La prova si svolgerà presso l’università competente per il corso. Le iscrizioni devono essere completate entro questa data, secondo le modalità stabilite dall’ateneo. Non sono stati indicati eventuali aggiornamenti o modifiche relative alla procedura di iscrizione o alle date della prova.

Scade il 16 luglio 2026 il termine per iscriversi alla prova di ammissione a Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi Link. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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