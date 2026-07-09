Scienze della formazione primaria test d’ingresso 11 settembre 2026 | calendario iscrizioni e cosa succede dopo la prova
Il test di ammissione per Scienze della formazione primaria si svolgerà giovedì 11 settembre 2026 in tutta Italia. La data è stabilita da un decreto, mentre le modalità di iscrizione e le successive fasi saranno gestite da ogni università attraverso bandi specifici.
La prima data da segnare è quella del test di ammissione, in programma giovedì 11 settembre 2026 in contemporanea su tutto il territorio nazionale. Il decreto stabilisce la data della prova, mentre le successive fasi della procedura saranno organizzate dai singoli atenei attraverso i rispettivi bandi. La prova consiste in 80 quesiti a risposta multipla, ciascuno con quattro possibili risposte, da completare in 150 minuti. Per la valutazione viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta, mentre le risposte errate o non date non assegnano alcun punteggio. Il decreto ministeriale fissa la data della prova nazionale, ma non stabilisce un calendario unico per le iscrizioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scienze della Formazione Primaria: come entrare e cosa aspettarsi
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