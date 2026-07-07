Scienze della Formazione Primaria a Roma e Città di Castello | iscrizioni ancora aperte fino al 16 luglio all’Università degli Studi Link

Le iscrizioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria sono ancora aperte fino al 16 luglio. La possibilità di presentare domanda riguarda le sedi di Roma e Città di Castello. L’università invita gli interessati a completare la procedura di iscrizione entro questa data. La domanda può essere inviata tramite il portale ufficiale dell’ateneo.

C’è tempo fino al 16 luglio 2026 per presentare la domanda di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) dell’università degli studi Link. L’Ateneo ha attivato il corso nelle sedi di Roma e Città di Castello (Perugia), con due distinti bandi di ammissione che prevedono la stessa scadenza per la presentazione delle domande e il medesimo calendario per la prova di accesso. Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) dell’università degli studi Link rilascia un titolo abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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