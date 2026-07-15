Schillaci a tutto campo su caldo liste d’attesa ed esami inutili

Da lapresse.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani in Italia sono previste 15 città con bollino rosso a causa delle alte temperature, tra cui Roma, Firenze e Torino. Altre cinque città, tra cui Milano e Venezia, saranno in zona arancione. Il ministro della salute ha affrontato il tema delle liste d’attesa e degli esami inutili, senza fornire dettagli specifici. La situazione climatica ha portato all’attivazione di misure per fronteggiare il caldo intenso.

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Domani saranno 15 le città italiane da bollino rosso – Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo – mentre Bolzano, Milano, Trieste, Venezia e Verona saranno in arancione. “In questi giorni siamo proprio nel pieno della terza ondata ” di calore, ha sintetizzato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha toccato diversi temi nel suo intervento su Agorà Estate su Rai 3. A partire, appunto, dal caldo. Schillaci: “Dal ministero vedo correre sul Lungotevere nelle ore più calde”. “Noi siamo partiti in anticipo: già da maggio abbiamo iniziato a diffondere i bollettini su quelle che sono le temperature nelle città, ma soprattutto abbiamo da anni un Piano organico contro il caldo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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