Un uomo di 34 anni, senza fissa dimora, è stato condannato a 18 mesi di reclusione per aver picchiato e danneggiato la compagna, una donna di 59 anni. La sentenza è stata pronunciata dopo il processo per maltrattamenti e danneggiamento. La vicenda si è svolta a Grosseto. Il giudice ha stabilito la condanna senza concedere benefici alternativi.

Grosseto, 15 luglio 2026 – Si chiude con una condanna il processo a carico di un trentaquattrenne di origini tunisine, in Italia da tempo ma senza fissa dimora, finito a giudizio per le accuse di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento nei confronti della propria compagna, una cinquantanovenne. Il giudice del Tribunale di Grosseto, dottoressa Karpinska, ha emesso il verdetto, escludendo l’accusa di maltrattamenti e condannando l’imputato a un anno e sei mesi di reclusione per i reati di percosse e lesioni, senza il riconoscimento di aggravanti. I fatti. I fatti al centro del procedimento risalgono a un episodio avvenuto nel territorio di Capalbio nel 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Schiaffi e stampellate” alla compagna: condannato a 18 mesi

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