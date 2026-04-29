Un uomo è stato condannato a nove anni e sei mesi di carcere per maltrattamenti e violenze che si sono protratte per dieci anni. Durante questo periodo, si sono verificati episodi di particolare gravità, tra cui uno in cui l’uomo ha cavato gli occhi della compagna con i pollici. La sentenza è stata emessa dopo il processo in cui sono stati raccolti gli elementi relativi alle aggressioni e alle vessazioni subite dalla vittima.

Maltrattamenti e violenze erano andate avanti per dieci anni. Un lunghissimo periodo durante il quale, in un’occasione, l’uomo era arrivato a cavare gli occhi della compagna con i pollici. Era il marzo 2022 e, quel giorno, la figlia minorenne chiese l’intervento delle forze dell’ordine. Ora, a quattro anni di distanza, il tribunale di Brindisi lo ha condannato, in primo grado, a 9 anni e sei mesi di reclusione. Era accusato di maltrattamenti contro famigliari, violenza privata, sequestro di persona, lesioni personali gravissime, rapina e violenza sessuale. Le condotte violente nei confronti della convivente sarebbero avvenute nell’ appartamento dove vivevano nel nord Brindisino e sarebbero andate avanti per oltre 10 anni, secondo quanto ricostruito durante le indagini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cavò gli occhi alla compagna”: uomo condannato a 9 anni e 6 mesi di carcere

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Dopo anni di abusi e violenze le cavò gli occhi premendo i pollici sulle orbite, provocandole la perdita della vista. A quattro anni da quei fatti è arrivata la sentenza di primo grado - facebook.com facebook