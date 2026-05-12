Aggredisce la compagna per mesi | condannato a 3 anni e 6 mesi di carcere

Un uomo è stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere dopo aver aggredito ripetutamente la sua ex compagna per circa quattro mesi. La vicenda si è conclusa con la sentenza dopo che le autorità hanno accertato le violenze protratte nel tempo. La condanna segue un procedimento giudiziario in cui sono stati valutati gli atti e le testimonianze raccolte.

Per circa quattro mesi ha aggredito ripetutamente la compagna, ormai ex, ed ora è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione. I fatti, avvenuti nel territorio di Varese, risalgono al 2021 e il protagonista della vicenda è un uomo che nei giorni scorsi è stato arrestato dai carabinieri.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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