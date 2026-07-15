Schiaffeggia una donna senza motivo migrante arrestato e subito rilasciato

Un migrante è stato arrestato e poi rilasciato dopo aver schiaffeggiato una donna senza motivo in uno stabilimento balneare di Castel Volturno, Pinetamare. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, con l’uomo che ha colpito la donna senza apparente motivo. La polizia è intervenuta sul posto e ha portato a termine l’arresto, che è stato successivamente annullato.

Ennesimo episodio di ordinaria violenza nel nostro Paese. Questa volta il teatro dell’aggressione è stato uno stabilimento balneare di Castel Volturno, in località Pinetamare. Ed è stato documentato con estrema chiarezza. L’episodio risale alla scorsa settimana, quando un cittadino nordafricano ha dato in escandescenza. E si è scagliato contro una cliente, visibilmente spaventata e del tutto incolpevole. Nella clip diventata virale sui social, si vede perfettamente lo straniero tirare uno schiaffo alla donna. Al suo fianco c’erano altre due persone, tra cui quella che sembra essere una bambina. Il giorno successivo all’aggressione, lo stesso africano ha colpito anche il gestore della struttura turistica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Castel Volturno, schiaffi a caso contro una donna: africano arrestato (e subito rilasciato)Un uomo di origine africana è stato arrestato e subito rilasciato dopo aver colpito una donna con schiaffi a caso in uno stabilimento balneare di...

Torino, ubriaco si intrufola in casa di una donna poi minaccia i Cc: peruviano subito rilasciatoUn uomo di 46 anni si è introdotto nell’appartamento di una donna nel quartiere Barriera di Milano a Torino e ha dichiarato di essere il padre del...

Argomenti più discussi: Senza biglietto sul treno schiaffeggia il controllore e fugge: denunciato un 27enne a Vanzaghello; Aggredisce e schiaffeggia l’ex compagna alla festa di compleanno del figlio: 44enne arrestato a Taranto; Schiaffeggia e minaccia la compagna: arrestato 42enne nel cuore della notte; Schiaffeggia la figlia dopo il divieto di uscire in scooter con il fidanzato.

Castel Volturno, l’ennesimo schiaffo in faccia agli italiani: un africano irregolare prende a schiaffi una donna in uno stabilimento balneare. E i soliti noti tacciono x.com