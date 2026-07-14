Un uomo di origine africana è stato arrestato e subito rilasciato dopo aver colpito una donna con schiaffi a caso in uno stabilimento balneare di Castel Volturno, località Pinetamare. L'episodio si è verificato recentemente e ha coinvolto un singolo aggressore. La vittima non ha riportato ferite gravi. La polizia ha intervenuto immediatamente, arrestandolo per poi rilasciarlo su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ennesimo episodio di ordinaria violenza nel nostro Paese. Questa volta il teatro dell'aggressione è stato uno stabilimento balneare di Castel Volturno, in località Pinetamare. Ed è stato documentato con estrema chiarezza. L'episodio risale alla scorsa settimana, quando un cittadino nordafricano ha dato in escandescenza. E si è scagliato contro una cliente, visibilmente spaventata e del tutto incolpevole. Nella clip diventata virale sui social, si vede perfettamente lo straniero tirare uno schiaffo alla donna. Al suo fianco c'erano altre due persone, tra cui quella che sembra essere una bambina. Il giorno successivo all'aggressione, lo stesso africano ha colpito anche i l gestore della struttura turistica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Castel Volturno, schiaffi a caso contro una donna: africano arrestato (e subito rilasciato)

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