Un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aver tentato di aggredire la ex compagna nell’abitazione della donna a Gandino. Durante il tentativo di fuga, salendo sul balcone, l’uomo ha incontrato il nuovo compagno della donna, con cui si è scontrato. Nel tentativo di scappare, è caduto dal balcone e si è fratturato una gamba. La polizia ha sequestrato alcuni oggetti trovati nell’appartamento. L’uomo è stato portato in ospedale e poi in carcere.

Un 48enne italiano residente in Val Seriana è stato arrestato dopo aver tentato di aggredire la ex compagna nell'abitazione della donna, a Gandino, finendo però per cadere dal balcone durante la fuga e riportare la frattura di una gamba. L'episodio è avvenuto ieri intorno alle 17 in via San Giovanni Bosco, proprio di fronte alla caserma dei carabinieri. Secondo la ricostruzione, l'uomo, già denunciato in passato per stalking e maltrattamenti, ha raggiunto il balcone dell'appartamento scalando la facciata dell'edificio dal cortile sul retro. Approfittando della portafinestra aperta per il caldo, è entrato in casa. All'interno è scoppiata una violenta discussione con la donna e con un amico della padrona di casa, intervenuto per proteggerla. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Scala il balcone per aggredire la ex, ma trova il nuovo compagno: cade e si rompe una gamba

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