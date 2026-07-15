Il Consiglio dei ministri ha annunciato ufficialmente l’avvio della procedura per la nomina di Guido Stazi come nuovo presidente della Consob. La decisione segue le indiscrezioni circolate nella notte e nelle ore successive. Contestualmente, si è raggiunto un accordo sulla normativa relativa alla concorrenza, mentre l’Autorità Antitrust si prepara a valutare la possibile scelta di un nuovo commissario.

L'ufficialità è arrivata con il comunicato del Consiglio dei ministri. La procedura per la nomina di Guido Stazi a presidente della Consob è stata avviata ieri, confermando le indiscrezioni trapelate già nella tarda serata di lunedì, via via ribadite da fonti di governo. Con l'indicazione del successore di Paolo Savona alla guida della Commissione di vigilanza su borsa e mercati, a quattro mesi dalla fine del mandato dell'ex ministro, si è sbloccata anche la scelta del nuovo presidente dell'Antitrust, con le forze politiche compatte sull'attuale componente del collegio del Garante per la concorrenza, Saverio Valentino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - In Consob arriva Stazi, per l'Antitrust verso la scelta di Valentino. Accordo anche sulla concorrenza

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