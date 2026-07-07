Dopo la morte del noto stilista avvenuta il 19 gennaio, si è scoperto che nel suo testamento è stata nominata un’unica erede. La notizia è stata resa nota recentemente, dopo che si è mantenuto il massimo riserbo sull’eredità e sulla suddivisione del patrimonio. Finora non erano stati diffusi dettagli ufficiali sulle disposizioni testamentarie, né sui beneficiari. Ora, si conosce il nome della persona indicata come unica erede.

Dalla morte del grande stilista Valentino, lo scorso 19 gennaio, c’è sempre stato il massimo riserbo circa la sua immensa eredità. Nessuno ha mai saputo a chi possa averla lasciata, come sia stata suddivisa ma qualche risposta in più adesso c’è. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, a gestire tutto il patrimonio è la “Garavani - Giancarlo Giammetti Foundation” di Vaduz, la capitale del principato del Liechtenstein. Il testamento consegnato tre anni fa. In pratica, Valentino poteva tranquillamente disporre dei suoi beni al 100% non avendo eredi a cui lasciarli, quindi senza alcun vincolo. Lo stilista, come ha appreso il quotidiano, avrebbe consegnato il testamento nelle mani del notaio svizzero Rolf Schneider a Gstaad il 29 marzo 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Valentino, sorpresa nel testamento: chi ha nominato unica erede

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