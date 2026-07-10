Durante il Meeting Herculis di Montecarlo, decima tappa della Diamond League, Wanyonyi ha stabilito un nuovo record del mondo nei 3000 metri ostacoli. Alfred ha ottenuto una prestazione magica, mentre Tentoglou ha corso con un risultato divino. Tra gli atleti italiani, Furlani e Tamberi sono rientrati in gara. Seville ha segnato un tempo di 9.88 nei 100 metri.

A Montecarlo è andato in scena il sempre prestigioso Meeting Herculis, valido come decima tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). A illuminare la serata sono state le prove di Julien Alfred ( terza donna di sempre sui 200 metri con un vertiginoso 20.51) e Wilfred Wanyonyi (r ecord del mondo sui 1000 metri, distanza spuria), ma attenzione anche al funambolico 8.61 di Miltiadis Tentoglou nel salto in lungo e al 6.07 di Armand Duplantis nel salto con l’asta (niente assalto al suo record del mondo). Meritano pieno rispetto anche la fiammata di Busang Kebinatshipi sui 400 metri e la rasoiata di Masai Russell sui 100 ostacoli, senza dimenticarsi del tonico 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Furlani e Tamberi rientrano. Wanyonyi record del mondo, Alfred magica, Tentoglou divino, Seville 9.88

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