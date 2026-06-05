Nel salto in lungo maschile al Golden Gala, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov ha vinto con una misura di 8 metri. Nel frattempo, l'atleta italiano Furlani continua il percorso di recupero dopo un infortunio, ma non sono stati forniti dettagli sul suo stato attuale. La manifestazione si è svolta nello scenario di Roma, con grande partecipazione e attenzione per le gare in programma.

Saraboyoukov trionfa nel salto in lungo uomini al Golden Gala: Furlani va avanti nel recupero dopo lo stop, a che punto siamo Il Golden Gala Pietro Mennea ha regalato una grande serata nel teatro stupendo di Roma, con il salto in lungo maschile vinto dal bulgaro Bozhidar Saraboyukov con 8.26m, davanti al greco Miltiadis Tentoglou e al cubano Javier Odelín. Una gara di alto livello che ha visto l’assenza forzata di Mattia Furlani, costretto a rinunciare all’appuntamento romano per un infortunio rimediato durante il meeting di Xiamen. Senza il primo al mondo e colui che sarebbe stato il grande favorito, a spiccare è stata la determinazione e la costanza dell’atleta bulgaro, che ha comunque chiuso con un’ottima lunghezza. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Golden Gala, Saraboyukov vince nel salto in lungo: i tempi di recupero per Furlani

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