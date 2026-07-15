Sapori dell’Adriatico e tradizione Le Marche golose nel piatto

Lo chef stellato di Pesaro, noto per il suo ristorante con una stella Michelin, sarà tra gli ospiti di Agrofutura. Cresciuto in campagna, ha imparato il valore del lavoro, del rispetto per il cibo e per la terra. La sua presenza porta un esempio di tradizione e sapori autentici delle Marche. La manifestazione si svolgerà prossimamente, coinvolgendo professionisti e appassionati del settore agricolo e gastronomico.

Lo Chef Stefano Ciotti, unica stella Michelin di Pesaro con il suo ristorante Nostrano (www.nostranoristorante.it.), sarà tra gli ospiti di Agrofutura: nessuno più adatto di lui "cresciuto in campagna, dove mi hanno insegnato il valore del lavoro, il rispetto per il cibo e per la terra. In casa non si buttava via niente e ogni stagione aveva i suoi prodotti. È lì che, senza saperlo, mi è stato insegnata quella che oggi è chiamata sostenibilità" Attualmente vive e lavora a Pesaro e, con Nostrano, prova a raccontare il mare Adriatico, le Marche e le persone che ogni giorno producono eccellenze con passione. La stella Michelin, il mare e la tradizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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