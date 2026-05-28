24ª edizione del BrodettoFest Fano festeggia il piatto simbolo dell' Adriatico

Da iltempo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Fano si svolge la 24ª edizione del BrodettoFest, il festival dedicato al piatto simbolo dell’Adriatico. La manifestazione si tiene nel centro storico e coinvolge ristoranti e stand gastronomici, offrendo diverse varianti del brodetto. Sono previste degustazioni, spettacoli e incontri con chef. La kermesse si svolge durante il fine settimana e dura più giorni, attirando appassionati di cucina di mare da tutta Italia.

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Torna a Fano il BrodettoFest, un festival unico nel panorama nazionale dedicato alla cucina di mare italiana. Un'esperienza completa nel mondo del mare, che unisce tradizione e innovazione, tra showcooking, degustazioni, escursioni in barca, spettacoli live, musica, attività per bambini, incontri divulgativi e iniziative dedicate alla salvaguardia dell'ambiente. L'evento è stato illustrato nella conferenza stampa tenutasi a Roma, presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.   Per la 24a edizione, dal 30 maggio al 2 giugno, sono in programma sul lungomare di Fano tanti appuntamenti, un palinsesto ricchissimo che va oltre una semplice celebrazione gastronomica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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