24ª edizione del BrodettoFest Fano festeggia il piatto simbolo dell' Adriatico
A Fano si svolge la 24ª edizione del BrodettoFest, il festival dedicato al piatto simbolo dell’Adriatico. La manifestazione si tiene nel centro storico e coinvolge ristoranti e stand gastronomici, offrendo diverse varianti del brodetto. Sono previste degustazioni, spettacoli e incontri con chef. La kermesse si svolge durante il fine settimana e dura più giorni, attirando appassionati di cucina di mare da tutta Italia.
Torna a Fano il BrodettoFest, un festival unico nel panorama nazionale dedicato alla cucina di mare italiana. Un'esperienza completa nel mondo del mare, che unisce tradizione e innovazione, tra showcooking, degustazioni, escursioni in barca, spettacoli live, musica, attività per bambini, incontri divulgativi e iniziative dedicate alla salvaguardia dell'ambiente. L'evento è stato illustrato nella conferenza stampa tenutasi a Roma, presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Per la 24a edizione, dal 30 maggio al 2 giugno, sono in programma sul lungomare di Fano tanti appuntamenti, un palinsesto ricchissimo che va oltre una semplice celebrazione gastronomica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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