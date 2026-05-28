24ª edizione del BrodettoFest Fano festeggia il piatto simbolo dell' Adriatico

Notizia in breve

A Fano si svolge la 24ª edizione del BrodettoFest, il festival dedicato al piatto simbolo dell’Adriatico. La manifestazione si tiene nel centro storico e coinvolge ristoranti e stand gastronomici, offrendo diverse varianti del brodetto. Sono previste degustazioni, spettacoli e incontri con chef. La kermesse si svolge durante il fine settimana e dura più giorni, attirando appassionati di cucina di mare da tutta Italia.