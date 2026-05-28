24a edizione del BrodettoFest Fano festeggia il piatto simbolo dell’Adriatico

A Fano si svolge la 24ª edizione del BrodettoFest, un festival dedicato al brodetto, piatto simbolo dell’Adriatico. L’evento celebra la cucina di mare italiana e si svolge nella città marchigiana. La manifestazione coinvolge vari ristoranti e locali che preparano diverse versioni del piatto. Il festival si svolge nel centro storico e dura più giorni, attirando visitatori e appassionati di gastronomia.

Torna a Fano il BrodettoFest, un festival unico nel panorama nazionale dedicato alla cucina di mare italiana. Un’esperienza completa nel mondo del mare, che unisce tradizione e innovazione, tra showcooking, degustazioni, escursioni in barca, spettacoli live, musica, attività per bambini, incontri divulgativi e iniziative dedicate alla salvaguardia dell’ambiente. L’evento è stato illustrato nella conferenza stampa tenutasi a Roma, presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Per la 24 a edizione, dal 30 maggio al 2 giugno, sono in programma sul lungomare di Fano tanti appuntamenti, un palinsesto ricchissimo che va oltre una semplice celebrazione gastronomica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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