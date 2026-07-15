Oggi a Piazza Fracassi a Sant’Angelo di Gatteo è iniziata la quinta edizione di ’Sant’Angelo Live’. La manifestazione, promossa dal Comune di Gatteo, prevede musica dal vivo, gastronomia e intrattenimento e durerà fino al 26 agosto. La piazza si è riempita di persone che hanno partecipato alle prime esibizioni e alle iniziative in programma per questa estate.

Piazza Fracassi a Sant’Angelo di Gatteo, inizia oggi mercoledì 15 la quinta edizione di ’Sant’Angelo Live’, la rassegna di musica dal vivo promossa dal Comune di Gatteo fino al al 26 agosto. Questa sera sarà in scena il gruppo Margò 80, cover band nata a Cesena nel 2002 e da anni tra le formazioni più richieste in Romagna. Ci sarà anche uno stand gastronomico a cura dell’ Associazione Vitainsieme e i più piccoli si potranno divertire con i giochi di una volta di Fiorenzo Montalti. Giovedì 23 i 432Hz, tribute band dei Pink Floyd, mercoledì 29 i Cadillac Ranch. Il 5 agosto gli Aironi Bianchi, tribute band dei Nomadi, il 19 l’orchestra di Maria Grazia Pasi e il 26 la cover band Fuori Tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Sant’Angelo Live’: musica, gastronomia e intrattenimento

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