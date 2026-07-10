Estate romana a Castel Sant’Angelo | torna il festival L’Angelo e La Luna tra musica danza e teatro

Il festival L’Angelo e La Luna torna a Castel Sant’Angelo, portando musica, danza e teatro. La manifestazione si svolge nel cuore della capitale, coinvolgendo artisti di diversi generi. L’evento si tiene in una location storica, attirando pubblico da tutta la regione. La programmazione prevede spettacoli serali e attività per tutto il giorno. La rassegna si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate romana.

Anche quest’anno Castel Sant’Angelo si conferma come uno dei principali poli artistici e culturali della mai banale estate romana. Dopo il successo delle passate edizioni, infatti, il Mausoleo di Adriano – un tempo antica fortezza dei Papi durante le guerre a Roma – torna ad ospitare “ L’Angelo e La Luna “, il festival contemporaneo di danza, musica e teatro, curato da Anna Selvi. I quindici appuntamenti del 2026, che vedranno protagonisti artisti nazionali ed internazionali, andranno in scena da luglio fino ad ottobre, animando le calde serate estive della Capitale con un calendario ricco di eventi. Il programma di luglio e agosto a Castel Sant’Angelo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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LA GIRANDOLA DI CASTEL SANTANGELO

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