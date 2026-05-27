Borgo diVino in tour a Città Sant' Angelo | tra vino cibo e musica

Notizia in breve

Dal 12 al 14 giugno, Città Sant'Angelo ospiterà per il quinto anno consecutivo Borgo diVino in tour, una rassegna itinerante dedicata al vino, al cibo e alla musica. L’evento è promosso dall’Associazione “I borghi più belli d’Italia” e si svolgerà nel borgo, coinvolgendo produttori e artisti locali. La manifestazione si svolge su tre giorni e prevede degustazioni, spettacoli e momenti di intrattenimento.