Borgo diVino in tour a Città Sant' Angelo | tra vino cibo e musica
Dal 12 al 14 giugno, Città Sant'Angelo ospiterà per il quinto anno consecutivo Borgo diVino in tour, una rassegna itinerante dedicata al vino, al cibo e alla musica. L’evento è promosso dall’Associazione “I borghi più belli d’Italia” e si svolgerà nel borgo, coinvolgendo produttori e artisti locali. La manifestazione si svolge su tre giorni e prevede degustazioni, spettacoli e momenti di intrattenimento.
Il fine settimana del 12, 13, 14 giugno, Città Sant'Angelo ospiterà per il quinto anno consecutivo Borgo diVino in tour, rassegna enogastronomica itinerante promossa dall’Associazione “I borghi più belli d’Italia”. Tre giorni di degustazioni con centinaia di proposte enologiche da tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Sorrento | Gateway to the Amalfi Coast | Positano, Ravello and Cliffside Villages
Notizie e thread social correlati
Borgo diVino in tour. Vino, cibo e musica si incontrano a San Giorgio di ValpolicellaNel fine settimana del 16 e 17 maggio, il borgo di San Giorgio di Valpolicella ospiterà il quinto evento di Borgo diVino in tour, una manifestazione...
Borgo diVino: 25 tappe tra vino e borghi per scoprire l’ItaliaIl tour enogastronomico Borgo diVino inizia oggi, sabato 18 aprile 2026, con la prima tappa nella località di Egna-Neumarkt, in Alto Adige.
Si parla di: Il presidente Marsilio su Cartoons on the bay: Festival resti permanentemente in Abruzzo.
Città Sant’Angelo, incantevole borgo d’AbruzzoIn Abruzzo, e più precisamente su una collina a 317 metri sul livello del mare che svetta nella provincia di Pescara, sorge un borgo che è un vero scrigno di tesori e che colpisce i visitatori per la ... siviaggia.it
Borgo DiVino in TourLocation prestigiosa per un evento imperdibile: la sesta tappa di Borgo DiVino in Tour, rassegna enologica dedicata ai migliori vini italiani, si fonderà con l’arte e l’eleganza dell’Accademia Carrara ... ecodibergamo.it