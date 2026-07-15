La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini all'ex ministra Daniela Santanchè. La vicenda riguarda un'inchiesta chiusa per bancarotta e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'indagine si concentra su presunte irregolarità finanziarie e il coinvolgimento dell'ex ministra in fatti legati a una società fallita. Non sono state ancora rese note le eventuali accuse formali o le prossime fasi processuali.

Nuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'Inps. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Santanchè, rischio nuovo processo. «Chiusa inchiesta su bancarotta e truffa aggravata allo Stato»

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Diffamazione, Santanchè salva dal processo anche grazie al PD

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