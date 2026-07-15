Chiusa altra inchiesta su Santanchè verso richiesta di processo per l’ex ministra | Bancarotta e truffa allo Stato

La Procura di Milano sta notificando l’avviso di conclusione delle indagini all’ex ministra Daniela Santanchè. L’indagine riguarda presunte condotte di bancarotta e truffa allo Stato. Si attende ora la richiesta di processo. La chiusura dell’inchiesta si aggiunge ad altre già concluse sulla stessa figura. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle accuse o sui soggetti coinvolti.

Nuovi guai per l’ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, « falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato » per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. Gli altri procedimenti in corso. La chiusura dell’inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell’Inps. 🔗 Leggi su Open.online

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