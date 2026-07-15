La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini all’ex ministra Daniela Santanchè. L’indagine riguarda accuse di bancarotta e truffa allo Stato. Si tratta di una chiusura formale del procedimento, senza ancora un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui capi di imputazione o sui soggetti coinvolti. La vicenda si aggiunge ad altre inchieste giudiziarie che coinvolgono l’ex ministra.

Nuovi guai per l’ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell’inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell’Inps. Il Senato ha... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Chiusa altra inchiesta su Santanchè: bancarotta e truffa allo Stato

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