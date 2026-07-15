Chiusa altra inchiesta su Santanchè | bancarotta e truffa allo Stato

Da ilsole24ore.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini all’ex ministra Daniela Santanchè. L’indagine riguarda accuse di bancarotta e truffa allo Stato. Si tratta di una chiusura formale del procedimento, senza ancora un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui capi di imputazione o sui soggetti coinvolti. La vicenda si aggiunge ad altre inchieste giudiziarie che coinvolgono l’ex ministra.

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Nuovi guai per l’ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell’inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell’Inps. Il Senato ha... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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