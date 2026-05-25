Bancarotta da 2 milioni di euro e truffa | a processo 9 imprenditori e un ex consulente del lavoro

A Lecce, dieci persone sono state rinviate a giudizio e una ha optato per il patteggiamento nel procedimento riguardante il fallimento di una società di commercio all’ingrosso di macchine, con un debito di due milioni di euro. Tra gli imputati figurano nove imprenditori e un ex consulente del lavoro. L’udienza preliminare si è conclusa davanti al giudice del tribunale locale.

MAGLIANO - Dieci rinvii a giudizio e un patteggiamento: si è chiusa così, davanti al giudice del tribunale di Lecce Angelo Zizzari, l’udienza preliminare sul crack da due milioni di euro della Media Copy srl, la società con sede a Magliano che si occupava del commercio all’ingrosso di macchine e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuova bancarotta nella collezione di processi per Santanchè

Notizie e thread social correlati

Bancarotta fraudolenta e frode, sequestrati 2 milioni di euro e denunciati tre imprenditoriI finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno sequestrato 2 milioni di euro e denunciato tre imprenditori dopo aver scoperto un meccanismo...

Due imprenditori interdetti per bancarotta, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro [VIDEO]Due imprenditori sono stati posti sotto interdizione con divieto di ricoprire ruoli societari.

Temi più discussi: Bancarotta fraudolenta e antiriciclaggio a Treviso su aziende in crisi: maxi sequestro da 4,7 milioni; Bancarotta fraudolenta, 12 indagati e sequestro per 4,7 milioni di euro; Treviso: bancarotta e autoriciclaggio, sequestrati 4,7 milioni di euro; Frascati, scacco al network del riciclaggio: distrutti 21 milioni di euro di patrimonio, scattano i sequestri.

Imbuimenti e come non andare in bancarotta reddit

L’Ai ora può anticipare il processo per diffamazione e anticipare gli esiti nella divulgazione di una potenziale calunnia prima ancora delle denuncia in Tribunale. Chiunque si ritenga danneggiato da un articolo infatti può pagare 2000 dollari circa per ottenere u x.com

Maxi sequestro da 4,7 milioni: indagati 12 soggetti per bancarotta e autoriciclaggioTREVISO – Un sequestro preventivo fino a circa 4,7 milioni di euro è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Treviso al termine di una complessa attività investigativa coordinata dall ... nordest24.it

Bancarotta fraudolenta e antiriciclaggio a Treviso su aziende in crisi: maxi sequestro da 4,7 milioniL'indagine su presunti reati fallimentari e tributari coinvolge dodici persone e una società: le operazioni attraverso compensazioni fittizie di crediti erariali e commerciali ... corrieredelveneto.corriere.it