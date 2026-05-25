Bancarotta da 2 milioni di euro e truffa | a processo 9 imprenditori e un ex consulente del lavoro

Da lecceprima.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Lecce, dieci persone sono state rinviate a giudizio e una ha optato per il patteggiamento nel procedimento riguardante il fallimento di una società di commercio all’ingrosso di macchine, con un debito di due milioni di euro. Tra gli imputati figurano nove imprenditori e un ex consulente del lavoro. L’udienza preliminare si è conclusa davanti al giudice del tribunale locale.

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MAGLIANO - Dieci rinvii a giudizio e un patteggiamento: si è chiusa così, davanti al giudice del tribunale di Lecce Angelo Zizzari, l’udienza preliminare sul crack da due milioni di euro della Media Copy srl, la società con sede a Magliano che si occupava del commercio all’ingrosso di macchine e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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